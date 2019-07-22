Беглого российского оружейного магната связали с британскими властями

Бизнесмен Александр Темерко, имевший тесные связи с Минобороны России и силовыми структурами в 1990-х годах, пожертвовал британским консерваторам более миллиона фунтов стерлингов за последние восемь лет. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, в серии интервью он тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне, который является членом правящей Консервативной партии, а также фаворитом в борьбе за пост премьер-министра королевства. Подробности о прошлых связях Темерко, а также о его пожертвованиях британским консерваторам стали известны на фоне опасений, высказанных некоторыми парламентариями из-за якобы возможного вмешательства России в демократические процессы в Великобритании.

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В партии консерваторов сообщили, что все пожертвования в ее адрес надлежащим образом декларируются. В пресс-службе Бориса Джонсона на просьбы прокомментировать информацию, обнародованную Reuters, не ответили. Однако агентство отмечает, что он не зарегистрирован как получатель пожертвований от Темерко.

Между тем в таком статусе зарегистрирован один из руководителей политической кампании Джонсона — Джеймс Уортон. Он получил от Темерко 25 тысяч фунтов в 2013-2015 годах. Уортон является платным консультантом в британской энергетической компании Aquind Ltd, которую возглавляет бизнесмен.

Темерко прибыл в Великобританию в 2005 году. Он заявил, что покинул Россию из-за политически мотивированного дела нефтяной компании ЮКОС, в которой был членом правления. Российская сторона обвинила его в мошенничестве, однако Темерко все обвинения отверг. Он также отрицает какие-либо связи с российскими спецслужбами, заявляя, что для властей России является персоной нон грата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен никак не связан с Кремлем.

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