Генпрокурор Чайка рассказал о третьем деле ЮКОСа

Генеральный прокурор России Юрий Чайка подтвердил расследование третьего уголовного дела в отношении бывшей нефтяной компании ЮКОС, принадлежавшей Михаилу Ходорковскому, передает «Интерфакс»

По его словам, впервые были обнародованы документы Chevron, который проводил аудит.

Американская корпорация летом 2003 года вела переговоры о покупке блокирующего пакета акций ЮКОСа, но после ареста Ходорковского сделка сорвалась.

31 мая советник генпрокурора Салават Каримов раскрыл суть нового уголовного дела ЮКОСа в документальном фильме НТВ под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», сообщало РИА Новости. По его словам, в нефтяной компании использовалась схема сокрытия от миноритарных акционеров львиной доли прибыли, в результате 51 миллиард долларов был выведен в зарубежные компании и получен в качестве дивидендов Ходорковским и его ближним кругом.

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Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что в 1990-х годах бизнесмен незаконно получил контроль над государственной компанией ЮКОС и, соответственно, состояние его и партнеров «нажито преступным путем».

Салават Каримов был следователем по особо важным делам Генпрокуратуры и возглавлял следственную группу по делу ЮКОСа. Он также занимался уголовными делами бизнесменов Бадри Патаркацишвили, Владимира Гусинского и Бориса Березовского.

Ходорковского, который провел в заключении 10 лет по делам нефтяной компании «ЮКОС», впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает.

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