Президент России рассказал о своем отношении к Березовскому и Ходорковскому

От Бориса Березовского и Михаила Ходорковского лишь требовалось соблюдать закон и «быть равноудаленными» от российского руководства. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Слова главы государства приводит агентство РИА Новости, которое ознакомилось с книгой-транскриптом фильма, вышедшей в США.

«Не было лобовых столкновений. Я только сказал им быть равноудаленными от правительства. Это был тогда популярный термин», — ответил Путин на вопрос, были ли у него столкновения «с Березовским или такими людьми, как Ходорковский».

Президент рассказал, что говорил им, что если они приобрели свою собственность строго в рамках закона, то и не стоит опасаться ее потерять.

По словам Путина, он встречался с Березовским еще до своего переезда в Москву, отметив при этом, что их никогда не связывали дружеские отношения.

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Президент также рассказал, что когда он работал в комитете по внешним связям мэрии Ленинграда, ему было поручено организовать встречу американского сенатора, которого сопровождал Березовский.

Ранее сообщалось, что в интервью Путин заявил, что не видит проблемы с олигархами в современной России. «Сейчас, как мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 1990-ых годах или в начале 2000-ых. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача — она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода. Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу», — указал президент России.

В течение 2000-х против Березовского было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по хищению средств у «Аэрофлота» и правительства Самарской области, а также по хищению средств у «АвтоВАЗа». В обоих случаях бизнесмен был признан виновным и получил заочные тюремные сроки. В марте 2013 года предприниматель скончался в Лондоне. В Генпрокуратуре пообещали, что, несмотря на это, продолжат добиваться возвращения активов, «преступно нажитых Березовским и его сообщниками».

Ходорковского, который провел в заключении 10 лет по делам нефтяной компании «ЮКОС», впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает.