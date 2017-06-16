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Путин упрекнул партнеров в отсутствии помощи Алеппо

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии и упрекнул партнеров в том, что они так и не предоставили гуманитарную помощь Алеппо. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости, которое ознакомилось с книгой-транскриптом фильма, вышедшей в США.

«Только посмотрите — было столько разговоров о необходимости немедленно предоставить гуманитарную помощь Алеппо», — обратил внимание Путин. Однако после освобождения города и обеспечения там безопасности западные партнеры так и не начали предоставлять помощь, подчеркнул российский президент.

На замечание Стоуна о том, что «некоторые люди говорят, что решение сирийской проблемы — разделение на четыре или пять частей», Путин ответил, что необходимо сохранить территориальную целостность республики.

«Что случится, если мы разделим Сирию? Не приведет ли это к постоянной конфронтации между этими разделенными частями?» — задался вопросом Путин.

На его взгляд, заявления о том, что Россия рано или поздно вступит в конфликт с суннитским миром, являются провокацией.

«Многие и в арабском мире, и в Турции, понимают, какими являются наши намерения. Есть и те, кто с этим не согласен. Но наша позиция ясна. Наша цель — поддержать легитимные власти и предотвратить дезинтеграцию сирийского государства, иначе эта территория станет еще одной Ливией, или хуже. Или другим Сомали», — отметил Путин.

Он добавил, что у России в Сирии есть и еще одна цель — бороться с терроризмом.

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