Путин рассказал об изучении нужных ему документов только в оригинале

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что нужные ему документы всегда изучает в оригинале. Слова главы государства приводит агентство РИА Новости, ознакомившееся с книгой-транскриптом интервью, которая вышла в США в пятницу, 16 июня.

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«Я не читаю краткое изложение. Я всегда читаю документы — оригиналы. Я никогда не использую аналитические материалы, которые предоставляют мне разведслужбы. Я всегда читаю отдельные документы», — сказал президент.

Также Путин рассказал, что никогда не кричит на людей. Сначала Сноуден поинтересовался у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Дмитрий, он на вас кричит?». «Нет, никогда», — ответил Песков.

Путин также подтвердил, что «вообще никогда не кричит». «Поскольку когда вы кричите, то вы плохо слышите. Вам нужно, чтобы люди все слышали. А если вы кричите, если вы повышаете тон, тогда люди плохо понимают смысл сказанного им», — сказал президент.

Стоун работал над своим фильмом более двух лет, за это время была записана дюжина интервью — десятки часов чистого времени. В Кремле заверили, что не знают, как режиссер скомпоновал итоговый материал.

В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет демонстрироваться в эфире с 19 по 22 июня.