СК связал обыск у журналистки Световой с «делом ЮКОСа»

Обыск в доме журналистки Зои Световой проведен в рамках уголовного дела в отношении бывших руководителей и владельцев компании ЮКОС. Об этом сообщается во вторник, 28 февраля, на сайте Следственного комитета России (СК).

Как отмечается, в ходе расследования была получена информация о хранении у Световой «документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерацию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных» бывшим руководителем ЮКОСа Михаилом Ходорковским и его соучастниками.

В СК подчеркнули, что обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой. Сообщается, что он направлен «исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими действовавшими совместно с ним лицами».

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Ведомство напомнило, что в отношении бывших руководителей ЮКОСа ведется расследование по делу о хищении активов компании, государства, других организаций и их последующей легализации (статьи 174.1, 159, 160 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Мошенничество», «Присвоение и растрата»).

Об обыске у Световой ранее 28 февраля сообщила ее адвокат Анна Ставицкая. По ее словам, целью обыска является поиск доказательств того, что часть похищенных денег могла идти в том числе на финансирование физических лиц.

Ходорковского, который отбыл в заключении 10 лет по делам ЮКОСа, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его заочно арестовали по обвинению в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц.