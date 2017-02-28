Следователи провели обыск у журналистки Зои Световой

Следователи провели обыск в доме журналистки Зои Световой. Об этом во вторник, 28 февраля, в своем Facebook написала ее адвокат Анна Ставицкая.

«Обыск в рамках дела по обвинению [Михаила] Ходорковского и других, возбужденного 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатиты"», — сообщила адвокат. Она пояснила, что, по мнению следствия, часть похищенных денег могла идти в том числе на финансирование физических лиц, среди которых может оказаться Светова. По ее словам, целью обыска является поиск доказательств.

По мнению источника «Интерфакса», обыск — «это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом».

Член московской Общественной наблюдательной комиссии публицист Светова была обозревателем журнала The New Times, в начале 2000-х работала экспертом в «Фонде Сороса» по программам, связанным с развитием права и прав человека в России. Автор документального романа «Признать невиновного виновным».