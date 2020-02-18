Россия оспорит решение суда о выплате 50 миллиардов долларов за ЮКОС

Министерство юстиции России выразило намерение обжаловать решение Апелляционного суда Гааги — суд отменил вердикт первой инстанции, снявшей с Москвы обязательства по выплате бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов компенсаций. Об этом сказано на сайте ведомства.

В Минюсте заявили, что Россия продолжит «отстаивать свои законные интересы». Обжалование вердикта будет проведено в Верховном суде Нидерландов.

Ранее во вторник сообщалось, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.

Судебный процесс по делу ЮКОСа начался еще в 2005 году после того, как акционеры нефтяной компании направили обращение в Международный арбитраж в Гааге. Он заключил, что в России на ЮКОС в начале 2000-х была осуществлена полномасштабная атака с целью обанкротить компанию, забрать ее активы и удалить главу организации Михаила Ходорковского с политической арены.

Суд постановил выплатить бывшим акционерам 50 миллиардов долларов компенсации. Однако Россия успешно обжаловала решение Международного суда в Окружном суде Гааги.

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