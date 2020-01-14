ЕСПЧ не признал политическим преследование Ходорковского по второму «делу ЮКОСа»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал политический характер уголовного преследования экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева по второму делу. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 14 января.

Страсбургский суд не стал взыскивать с России компенсацию за преследование бизнесменов в рамках второго дела «ЮКОСа». При этом суд частично согласился с тем, что их право на справедливое судебное разбирательство было нарушено.

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В объединенной жалобе Ходорковского и Лебедева говорилось, что они пострадали в результате нарушения принципа презумпции невиновности.

ЕСПЧ уже дважды отказывался признавать преследование Ходорковского и Лебедева политическим — в 2011 и 2013 годах. В 2013-м суд признал ряд нарушений их прав и постановил выплатить Ходорковскому 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Михаила Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам нефтяной компании, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Зимой 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц.

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