Путин заявил о недопустимости олигархов во власти

Президент России Владимир Путин заявил, что олигархов нельзя допускать к управлению страной. Фрагмент видео спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» опубликован на YouTube-канале агентства.

Там же отмечается, что 13-я серия интервью президента выйдет в пятницу, 13 марта, и будет посвящена теме госкапитализма. «Почему государство активно "лезет в экономику" в последние годы? Как президент относится к нынешним руководителям корпораций и олигархам 90-х? И почему их важно "не допускать к управлению страной"?» — говорится в описании к видео.

В июне 2019 года Путин в интервью газете Financial Times заявил, что в России нет олигархов. Российский лидер пояснил, что в стране есть крупные компании, но таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет.

Об отсутствии олигархов в стране в апреле 2018 года также говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — отмечал он.

Термин «олигарх» в конце 1990-х приобрел ярко выраженную негативную коннотацию. Так называли представителей крупных российских банков, финансовых и финансово-промышленных групп, игравших значительную политическую и экономическую роль и зачастую владевших СМИ.

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