Российский олигарх поспорил с Путиным о крахе либерализма

Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея «себя изжила». Своим мнением он поделился в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Для меня она [либеральная идея] жива, и, безусловно — опять же, я упрямый, и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно — в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист», — сказал Авен.

Он также подчеркнул, что для него либеральные, и экономические прежде всего, ценности являются незыблемыми.

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В июне российский лидер в интервью Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Он рассказал, что на Западе признались в невозможности внедрить некоторые ее элементы.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что главе государства близки идеи либерализма, но он против агрессивного навязывания этой идеологии.

С данным высказыванием Путина не согласилась Тереза Мэй, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании. Глава Европейского совета Дональд Туск также заявил, что не разделяет мнение российского лидера, и на самом деле изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов, несмотря на то, что иногда они могут показаться эффективными».

Авен занимает 21-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019» по версии Forbes. Его состояние оценивается в 5,2 миллиарда долларов.

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