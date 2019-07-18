Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма. С соответствующим заявлением она выступила в ходе своей последней речи на посту главы правительства в Королевском институте международных отношений. Запись доступна на YouTube-канале Chatham House.

«Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — возмутилась Мэй.

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Она подчеркнула, что слова российского президента представляют собой вызов, с которым приходится сталкиваться странам Евросоюза, защищающим свои ценности.

Ранее слова руководителя России процитировала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она заявила, что Канада осуждает это заявление, а премьер страны Джастин Трюдо активно поддерживает демократию и мировой порядок, основанный на международном праве.

В июньском интервью британскому изданию Financial Times Путин заявил, что современная либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. В качестве примера он привел проблему кризиса с мигрантами в Европе: «Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Но как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух, трех, десяти человеках, а о тысячах, о сотнях тысяч прибывающих людей?».

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