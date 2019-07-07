Бывший канцлер Австрии назвал ответственных за приток мигрантов в Европу

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил неправительственные организации (НПО) в том, что они привлекают в Европу все больше мигрантов. Его цитирует РИА Новости.

«Я лично считаю неправильным, когда НПО участвуют в незаконной перевозке людей в Европу. Они только вызывают ложные надежды и, возможно, непреднамеренно вовлекают людей в опасность», — считает он.

По его мнению, нынешний стиль работы НПО с мигрантами заставляет все больше людей отправляться в путь для того, чтобы попасть в страны Центральной Европы.

«Если мы гарантируем, что любой, кто отправится незаконно в Европу, будет возвращен в страну происхождения или в страну транзита, мы остановим нелегальную миграцию, уничтожим бизнес контрабандистов и, что самое важное, положим конец тому, что люди тонут в Средиземном море», — добавил политик.

Президент России Владимир Путин в июньском интервью британскому изданию Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. В качестве примера он привел проблему кризиса с мигрантами в Европе: «Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Но как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух, трех, десяти человеках, а о тысячах, о сотнях тысяч прибывающих людей?».

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