Далай-лама обеспокоился мусульманским будущим Европы

Духовный лидер тибетских буддистов считает, что вся Европа может стать мусульманской или африканской, если мигранты не вернутся в свои страны. Об этом сообщает Daily Mail.

«Европейские страны должны принять этих беженцев и дать им образование и обучение, но с целью возвращения их на свою землю с определенными навыками», — сказал духовный лидер.

Далай-лама также подчеркнул, что «Европа для европейцев» и что континент может стать «мусульманским или африканским». Он отметил, что Европа обязана принять тех, кто нуждается в помощи, но в конечном итоге прибывшие должны быть возвращены на родину, а оставлено лишь «ограниченное число» мигрантов.

Далай-лама, лауреат Нобелевской премии мира, и раньше делал противоречивые заявления о миграционном кризисе. Так, в 2016 году он сказал, что в Европе «слишком много беженцев» и что «Германия не может превратиться в арабскую страну».

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Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум граждан других государств, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м он был удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.

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