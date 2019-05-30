Далай-лама похвалил Путина

Духовный лидер тибетских буддистов похвалил российского президента Владимира Путина за внимание к тому, что происходит в разных странах мира. Об этом Далай-лама заявил в интервью РИА Новости.

«Российская Федерация — это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо», — приводит агентство слова Далай-ламы.

Он также сказал, что сегодня мир находится в критическом положении, поэтому российскому лидеру необходимо обдумывать свои действия и думать о пользе своих решений в долгосрочной перспективе.

В сентябре Далай-ламу раскритиковали за заявление о миграционном кризисе в Европе: на конференции в шведском Мальме он заявил, что мигранты в конечном итоге должны вернуться в родные страны и развивать их, а не оставаться в ЕС.

В традиции тибетского буддизма считается, что правитель перерождается в новом теле сразу после смерти старого. Нынешний Далай-лама — четырнадцатый по счету, а первый жил в XIV веке.

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