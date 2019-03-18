Далай-лама пригрозил переродиться в Индии

Духовный лидер Тибета Далай-лама рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет. Его слова передает Reuters.

Он добавил, что любой его преемник, которого выберут китайские власти, не будет заслуживать уважения.

«Китай рассматривает перерождение Далай-ламы как что-то очень важное, они больше пекутся о следующем Далай-ламе, чем обо мне, — сказал он. — Но если родятся два Далай-ламы: один в свободной стране, а один — избранный Китаем, то никто его уважать не будет. Это для китайцев проблема».

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Как отмечает агентство, в Китае ранее заявляли, что власти могут сами выбирать переродившегося Далай-ламу, так как они унаследовали такое право от императоров последней китайской династии Цин. Однако в Тибете считают, что такая инициатива — попытка повлиять на тибетские традиции.

Летом 2018 года сообщалось, что китайские власти отправили представителей буддийского духовенства из Тибетского автономного района и местных чиновников на специальные семинары, где тем рассказывают о политике КНР в регионе, этнических и религиозных проблемах и дипломатии. Отмечалось, что такие мероприятия нацелены в том числе на снижение популярности Далай-ламы, которого не признает Пекин.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.

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