Далай-лама поделился способом заставить полицейских смеяться

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо признался, что щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток. Об этом он рассказал в ходе встречи с российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала, передает РИА Новости.

«Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские — все одинаковы. Я стараюсь у всех вызвать улыбку, даже над полицейскими, а если они не улыбаются, я их начинаю щекотать», — заявил духовный лидер буддистов.

В 2017 году Далай-лама поделился соображениями о том, что буддизм должен адаптироваться к новым реалиям. «Я всегда говорю, что мы должны быть буддистами XXI века. В буддийской культуре первостепенную роль играет знание, буддизму присущ по-настоящему научный подход. Я бы хотел, чтобы буддийские храмы и монастыри из мест поклонения превратились в центры образования», — отметил он.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай, и с тех пор живет в Индии. В 1989 году удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководитель тибетских сепаратистов.

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