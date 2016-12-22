Монголия пообещала больше не приглашать Далай-ламу

Монголия пообещала властям КНР больше не приглашать в страну Далай-ламу. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Визит Далай-ламы по приглашению монастыря Гандантэгченлин отрицательно сказался на наших взаимоотношениях, в результате возникло недопонимание, — объяснил глава МИД Монголии Мунх-Оргил Цэндийн. — Правительство сожалеет об этом. Полагаем, Далай-лама не будет больше посещать Монголию, пока нынешнее правительство находится у власти».

Далай-лама XIV приезжал в Монголию в ноябре 2016 года. В Пекине выразили недовольство, а затем повысили пошлины на горнорудную продукцию из Монголии и заморозили переговоры с Улан-Батором о предоставлении льготных кредитов.

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо считается духовным лидером тибетского народа и буддистов во всем мире. В 1959 году он покинул Китай после подавления пекинскими властями восстания тибетского населения. С тех пор Далай-лама XIV живет в Индии. В 1989 году удостоен Нобелевской премии мира. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании. В КНР он был объявлен вне закона как руководитель тибетских сепаратистов. В Монголии буддизм исповедуют 53 процента населения.