Далай-лама предложил модернизировать буддизм

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо предложил превратить буддистские монастыри в центры образования, чтобы соответствовать XXI веку. Об этом он заявил в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«В буддийской культуре первостепенную роль играет знание, буддизму присущ по-настоящему научный подход, — объяснил он. — Вот уже тридцать лет я веду глубокий диалог с западными учеными. На наших встречах мы обсуждаем вопросы работы с умом и эмоциями. Мы не говорим о будущих жизнях и тому подобных вещах, мы стремимся сделать людей счастливее».

По его словам, буддизм должен адаптироваться к новым реалиям. «Я бы хотел, чтобы буддийские храмы и монастыри из мест поклонения, куда люди приходят время от времени, чтобы помолиться у статуи Будды или прочитать мантры, превратились в центры образования, — заявил Далай-лама. — Я всегда говорю, что мы должны быть буддистами XXI века».

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай, и с тех пор живет в Индии. В 1989 году удостоен Нобелевской премии мира. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании. В КНР он был объявлен вне закона как руководитель тибетских сепаратистов.