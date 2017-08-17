Далай-лама предрек России великое будущее

У россиян есть потенциал стать ведущей нацией мира. Об этом заявил Далай-лама XIV в видеообращении к участникам Synergy Global Forum, передает в четверг, 17 августа, РИА Новости.

«Россия — великая нация. И географически Россия — мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов (...) Географически у России огромный потенциал (...) Я думаю, Россия сможет правильно распорядиться своими возможностями», — сообщил он.

Далай-лама также рассказал, что хотел бы вновь побывать в ряде российских регионов, которые посетил еще в детстве во времена Советского Союза. «Я очень хотел бы приехать в эти республики — Калмыкию, Бурятию, Туву. Однако не думаю, что в ближайшее время это будет возможно», — сообщил он.

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо считается духовным лидером тибетского народа и буддистов во всем мире. В 1959 году он покинул Китай после подавления пекинскими властями восстания тибетского населения. С тех пор Далай-лама XIV живет в Индии. В 1989 году удостоен Нобелевской премии мира. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании. В КНР он был объявлен вне закона как руководитель тибетских сепаратистов.