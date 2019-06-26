Немецкий ультраправый признался в убийстве политика-любителя мигрантов

Задержанный по подозрению в убийстве главы города Касселя Вальтера Любке подозреваемый признал свою вину. Об этом сообщил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, сообщает газета Zeit.

Некий Штефан Э. (фамилию не называют из соображений приватности) заявил, что он действовал один и руководствовался политическими причинами. Полицейские же считают, что расследование на этом не закончилось, а «только началось».

45-летнего мужчину задержали 17 июня. Сообщается, что он имел связи в ультраправых кругах. Вечером 2 июня он явился в дом к 65-летнему Любке, члену правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» и многолетнему главе городской администрации, и выстрелил ему в голову из пистолета.

В интернете было популярно видео 2015 года, где Любке комментирует миграционный кризис в Европе, утверждая, что противникам мигрантов стоит «уехать из этой страны». Сообщается, что в связи с этим и другими подобными заявлениями ему неоднократно поступали угрозы.

20 июня стало известно, что еще двоим немецким политикам, известным своими промигрантскими взглядами, поступили смертельные угрозы.

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