Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов

Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.

Горожане приобрели и увезли по домам более 120 ящиков пива, чтобы его не купили правые экстремисты, которые приехали на рок-фестиваль под названием «Щит и меч» (Schild und Schwert, сокращенно — SS).

Высокий спрос на пенный напиток ожидался после того, как административный суд Дрездена запретил пить на фестивале и конфисковал у его организаторов примерно 4,2 тысячи литров пива и еще 200 литров более крепких напитков. По мнению судей, употребление алкоголя на таком «воинственно-агрессивном мероприятии» повысило бы вероятность насилия. Фестиваль, по данным полиции, посетили от 500 до 600 любителей ультраправой рок-музыки.

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В городе с трехтысячным населением также прошла демонстрация против неонацистов. На нее собралось около 300 человек. Акцию поддержали как местные власти, так и губернатор федеральной земли Михаэль Кречмер: у себя в Twitter политик поблагодарил всех ее участников.

Купленное пиво планируется использовать по назначению: местные жители собираются устроить небольшой праздник для всех причастных к мирному противодействию правым экстремистам.

В последнее время в Германии стали чаще говорить о неонацистской угрозе: федеральный канцлер Ангела Меркель призвала бороться с ультраправыми «без каких-либо границ», а министр внутренних дел страны Франц Зеехофер предложил лишать правых экстремистов базовых прав человека — такая возможность предусмотрена немецкой конституцией для «врагов демократии».

Тема стала более актуальной после того, как в начале июня был застрелен в своем доме Вальтер Любке, политик из партии Меркель, известный своими промигрантскими высказываниями, а двое других политиков с такими же взглядами на проблемы миграции получили анонимные угрозы.

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