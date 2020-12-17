Врач обвинила в хамстве автора вопроса о ней Путину и захотела уволиться

Врач общей практики Татьяна Яковлева из села Алакуртти Мурманской области обвинила в хамстве автора вопроса о ней, заданного на пресс-конференции президента России Владимира Путина, в котором ее обвинили в неумении «отличить геморрой от ангины». Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает в своем Telegram-канале «Газета.Ru»

«Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется. Просто наплевать», — сказала она.

Автором вопроса о проблемах с оказанием медицинской помощи в Алакуртти стал житель региона Юрий Краснянский. По его словам, в населенном пункте лишь одна бригада скорой помощи, а в амбулатории работает врач 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины».

Отвечая на этот вопрос, президент отметил, что работающая медиком 86-летняя женщина «явно ветеран труда, надо к ней относиться с особым уважением».

«Она на посту несмотря ни на что. Помогите ей, если она не может одно от другого отличить. А мы постараемся поддержать вас. Транспорт для ФАПов уже начали закупать в опережающем порядке. Попрошу соответствующие правительственные структуры и губернатора обратить внимание на ваше село и ваш ФАП», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции, которую транслировал ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции Путин рассказал о сказках, которые он читает своим внукам.