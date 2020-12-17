Российскую журналистку наградят за вопрос Путину

Журналистку из Магнитогорска Ольгу Балабанову наградят за вопрос о мусорной реформе, который она задала президенту России Владимиру Путину во время ежегодной большой пресс-конференции. Об этом главный редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов рассказал URA.RU.

По словам Фролова, Балабанова несколько раз была на пресс-конференциях Путина, однако впервые смогла вступить с ним в диалог. При этом на редколлегии было решено, что вопрос будет касаться ЖКХ, дистанционного обучения, вакцинации или обеспечения лекарствами. «Но Ольга проявила самостоятельность и задала острый вопрос о мусорной реформе», — сказал Фролов и заключил, что журналистка будет отмечена на редколлегии.

Во время ежегодной большой пресс-конференции Балабанова задала Путину вопрос о мусорной реформе. По словам журналистки, власти Магнитогорска обещали запустить современный полигон с 2015 года. Работы должны были завершиться в 2018 году, но в действительности они начались недавно.

Президент не согласился с тем, что мусорная реформа «тормозит», и рассказал о том, как планируется менять сферу сортировки отходов в России. Затем глава государства расспросил Балабанову о чистоте воздуха в Магнитогорске и о выбросах в атмосферу. Журналистка в ответ сказала, что проблема существует и ею занимается местный комбинат.