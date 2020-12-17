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Путин посчитал Россию белой и пушистой по сравнению с Западом

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада. Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

«По сравнению с вами — да, мы белые и пушистые... Если уж не пушистые, то весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог», — заявил глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста «Би-би-си».

Путин напомнил, что Россия освободила от советского диктата те страны, которые выразили желание развиваться самостоятельно, в то время как представители НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширять влияние альянса на Восток. После этого члены Североатлантического альянса также вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора по открытому небу, напомнил российский лидер.

В итоге, подчеркнул он, Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада. При этом российские власти остаются открытыми для переговоров, заверил Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что рассчитывает, что избранный президент США Джо Байден сможет понять, что происходит на самом деле, и что хотя бы часть существующих в отношениях Москвы и Вашингтона проблем будет решаться при новой администрации.

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