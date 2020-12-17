Президент России Владимир Путин высказался о нехватке воды на юге России, в частности, в Геленджике и Новороссийске, а также в Крыму. По словам главы государства, ситуацией занимаются на правительственном и федеральном уровне, экономить на этом не будут. Заявление сделано в ходе прямой линии, которую ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

Как сказал президент, в Крыму в настоящее время ведется геологоразведка. «Запасов пресной воды, судя по всему, достаточно, просто ими раньше не занимались», — отметил глава государства. Он добавил, что на данный момент будет эффективно только точечное опреснение. Севастопольцам пообещали, что в ближайшее время они не будут чувствовать проблем с водой.

Также Путин сообщил, что в прилегающих к Крыму акваториях (район Азовского моря) могут быть найдены запасы пресной воды. «Проблему мы решим, средства выделяются соответствующие», — заверил президент.

Комментируя ситуацию в Геленджике и Новороссийске, глава государства подчеркнул, что в этих городах единая система сброса вод. «Не было разделения между канализационным сбросом и ливневкой, надо делать разные проекты, это в планах», — заявил Путин. Он заверил, что все вышесказанное будет реализовано.

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