Россиянин раскрыл последствия жалобы Путину на врача

Автор видеообращения президенту России Владимиру Путину Юрий Краснянский из села Алакуртти Мурманской области, пожаловавшийся на 86-летнего врача, которая едва может отличить геморрой от ангины, рассказал «Московскому Комсомольцу» о последствиях своего поступка.

По словам россиянина, после обращения жители села его «распяли». «Звонили отовсюду, спрашивали: как, что, почему и зачем? Никто ведь не знал, что я отправил видеообращение.(...) Думаю, прилетит. Вот на нашем городском портале уже пишут, мол, зачем рассказали про бабушку. Ее теперь уберут, вообще останемся без терапевта», — признался Краснянский.

Тем не менее, по данным издания, ряд местных жителей поддержал автора видеообращения. «Боже, неужели нашелся человек, который поднял эту тему, может и правда что-то изменится», «Я уж лучше вылечусь с божьей помощью, чем пойду к нашему терапевту. Хамит жестко, будто я виновата, что она одна на все село, да и диагнозы неправильно ставит», «Спасибо мужчине, что поднял тему. Другие боялись гнева наших докторов» — приводит МК их комментарии из интернета.

Краснянский озвучил свою жалобу во время ежегодной большой пресс-конференции президента. В ответ на его слова Путин заявил, что 86-летняя врач явно ветеран труда и к ней надо относиться с уважением и помочь. Он добавил, что власти постараются поддержать жителей.

Врач Татьяна Яковлева, на которую пожаловался мужчина, обвинила его в хамстве и заявила, что намерена уволиться. По словам женщины, у нее 40 лет стажа и она в здравом уме и памяти. «Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется. Просто наплевать», — сказала она.