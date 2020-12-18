Врач опровергла обвинения в непрофессионализме на пресс-конференции Путина

Врач из Алакуртти Татьяна Яковлева опровергла обвинения в непрофессионализме. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Она отметила, что мужчина, пожаловавшийся на нее на пресс-конференции президента России Владимира Путина, не приходил на прием. «Говорить, что я с ним сталкивалась, я его чем-то оскорбила, — такого не было и нет. Почему он сделал такое оскорбительное заявление, я даже не знаю», — заявила Яковлева.

По словам врача, за 40 лет практики у нее ни разу не было выговоров и замечаний по работе. Женщина сказала, что ей до слез обидно слышать такие претензии в свой адрес, но с увольнением она решила подождать.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Юрий Краснянский из села Алакуртти Мурманской области пожаловался на 86-летнего врача, которая, по его словам, едва может отличить геморрой от ангины. Он рассказал, что на все село — один фельдшер и одна «бабушка»-врач общей практики. По его словам, женщине пора на пенсию, но для нее нет замены.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что женщине на самом деле 66 лет.