Доктор Мясников сравнил российскую и американскую вакцины

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с американской. В посте в Telegram он раскритиковал зарубежных коллег, называвших российскую вакцину непроверенной, и призвал их «посмотреть в зеркало».

«Я не хочу присоединяться к обсуждению [того], какая у них вакцина "плохая"! Не надо уподобляться им. Но посоветовать им посмотреться в зеркало надо. Это у нас "непроверенная" вакцина?» — возмутился телеврач. Мясников отметил, что «Спутник V» базируется на разработках, ведущихся с 2002 года. Его предшественники проходили клинические испытания на людях. В то же время американская вакцина создавалась с использованием совершенной новой разработки и была построена на абсолютно новом принципе.

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По словам доктора, быстрота появления вакцины удивила даже главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Он, по утверждению Мясникова, говорил, что «просто невозможно поверить» в то, что разработка якобы заняла всего 11 месяцев.

Доктор выразил надежду на то, что и российские, и американские вакцины будут достаточно эффективны и безопасны. Подводя итог, Мясников также раскритиковал «войну вакцин» в СМИ. «Даже в настоящую войну прекращали огонь, чтобы дать противнику возможность собрать раненых!» — заключил врач.

Ранее Мясников поделился сомнениями об эффективности массовой вакцинации от коронавируса. По словам доктора, в медицинском мире сомневаются в том, что всеобщая вакцинация существующими в мире вакцинами приведет к появлению коллективного иммунитета быстрее, чем он выработается естественным путем.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, на очереди — препарат от компании Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.