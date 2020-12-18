Доктор Мясников высказался о возможности возглавить Роспотребнадзор

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о возможности возглавить Роспотребнадзор. Об этом он порассуждал в комментарии URA.RU.

По словам Мясникова, такое предложение ему не поступало, и он решился бы на этот шаг только «по приговору народного суда». «Это только так кажется, что займешь должность и можешь все сделать правильно. На самом деле это долгий процесс перестройки системы. И практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх», — пояснил врач.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформировать и совершенствовать санитарно-эпидемиологическую службу. По его словам, такая программа фактически разработана, однако ее нужно реализовывать.

Позднее анонимные Telegram-каналы сообщили, что занять место главы Роспотребнадзора Анны Поповой могут замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев и Александр Мясников.