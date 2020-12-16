Доктор Мясников сравнил Россию с другими странами по смертности от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил показатели смертности в России и в некоторых других странах в 2020 году. Своими выводами он поделился в Telegram-канале.

Доктор отметил, что за последние 10 месяцев в России умерло на 150 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года (смертность возросла на 10 процентов). Врач вычислил, что за этот период 42 тысячи умерших жителей страны были заражены коронавирусом, а остальные 108 тысяч скончались по иным причинам.

«В той же Испании за этот период времени смертность возросла на 18,7 процента, в Италии — на 15 процентов, в США — на 11,7 процента. С примерно таким же соотношением людей, умерших от COVID-19, и значительным приростом смертей от других болезней», — заявил Мясников.

Из этих данных телеведущий сделал несколько выводов. Он заключил, что борьба с пандемией ослабила общее состояние лечебно-профилактической помощи населению во всем мире — это стало причиной увеличения смертности от других болезней, а не от коронавируса.

Мясников также назвал российскую систему здравоохранения более устойчивой, чем в других перечисленных странах. Об этом, по словам врача, говорят цифры прироста смертности за время эпидемии, оказавшиеся «значительно ниже, чем в других развитых странах».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса. За время эпидемии в стране скончались 48 564 пациента с COVID-19. 2 176 100 человек выздоровели.