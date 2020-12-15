Доктор Мясников перечислил образующие камни в почках продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, провоцирующие образование камней в почках. Их он назвал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

По его словам, риск возникновения этой проблемы повышают животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе. Камнеобразование увеличивают также зелень и шпинат, так как они повышают уровень оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты) в крови.

Угрозу для почек представляют алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах, и газированная вода. «Общие правила простые: (пейте) как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры», — подытожил врач.

При этом Мясников отметил, что снизить вероятность появления камней в почках способны кофе, чай и клюквенный морс. В целом он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренно употреблять молочную продукцию.

Ранее телеведущий раскрыл принципы здоровой диеты. По его словам, больше половины калорий, которые потребляет человек, должно приходиться на углеводы, почти треть — на жиры, а остальное — на белки. При этом полезными углеводами он назвал продукты, содержащие цельные зерна, в частности, каши, овсянку, хлопья, коричневые макароны, дикий или коричневый рис. Также он призвал соблюдать в правильном питании «умеренность без фанатизма».