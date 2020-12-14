Доктор Мясников прокомментировал рост смертности из-за коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в том, что в России выросла смертность на 10 процентов из-за коронавируса. Он прокомментировал данные в Telegram-канале.

Доктор взял за основу заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что за последние 10 месяцев уровень смертности в стране вырос почти на 10 процентов. Она добавила, что без COVID-19 почти 20 регионов страны могли бы зарегистрировать снижение показаний смертности.

Мясников указал, что, согласно открытым данным, за 10 месяцев в 2019 году в России умерли почти 1,5 миллиона человек. Если прибавить 10 процентов, это число вырастет до 1,65 миллиона, пояснил специалист.

От COVID-19 за 10 месяцев в России умерли 42 тысячи человек, напомнил Мясников. Если от 10 процентов (150 тысяч) отнять эту цифру, то получится, что в текущем году умерли на 108 тысяч человек больше, но от иных причин, чем коронавирус. «И это не сокрытие смертей от COVID-19, потому что идет в полном соответствии с общемировой статистикой», — добавил Мясников.

10 декабря Татьяна Голикова сравнила смертность в стране с показателями прошлого года. По ее данным, 78 247 человек с коронавирусом умерли с апреля по октябрь. При этом COVID-19 стал основной причиной смерти у 37 566 пациентов. Власти также ожидают роста смертности из-за коронавируса по итогам ноября и в декабре. По словам вице-премьера, в стране наблюдается тенденция роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.