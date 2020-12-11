Мясников ответил на главные вопросы про беременность во время коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на главные вопросы, посвященные беременности во время коронавируса. Своими знаниями он поделился в Telegram-канале.

Доктор начал с того, что беременность, скорее всего, не является фактором риска для тяжелого течения COVID-19 — негативной статистики пока нет. Однако, по словам Мясникова, вирус увеличивает риски выкидыша и преждевременных родов.

Врач уверен, что корорнавирус не может проходить сквозь плаценту к плоду и что заболевание не является показателем к кесареву сечению при родах. При этом беременные могут продолжать принимать малые дозы аспирина для профилактики преэклампсии — патологического состояния, возникающего во второй половине беременности.

На вопрос о том, нужно ли тестировать новорожденного у заболевшей коронавирусом матери, врач ответил положительно. Он добавил, что инфицированная женщина должна соблюдать все меры предосторожности при общении с ребенком и в течение трех дней после исчезновения всех симптомов болезни.

Мясников также уверен, что беременным женщинам пока не нужно вакцинироваться от COVID-19. «Лично я не вижу потенциальных угроз, но рекомендовать пока рано. Но вакцина от гриппа и столбняка любой беременной обязательны», — заключил Мясников.

Ранее Александр Мясников объяснил запрет на употребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что рекомендация воздерживаться от спиртных напитков в этот период актуальна для всех препаратов.