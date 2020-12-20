Доктор Мясников развеял главные мифы о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял главные мифы о кофе и счел этот напиток полезным для здоровья. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, убеждения, что кофе вызывает гипертонию, аритмию и в целом вредит сердцу, неверны. В связи с этим Мясников разрешил людям с мерцательной аритмией употреблять этот напиток.

«Кофе, конечно, этого не предотвратит, и надо принимать специальные кроверазжижающие препараты. Но, если вы его любите, пейте на здоровье, для аритмии это только хорошо. Как ни странно это звучит для нас, которые воспитаны с младых ногтей, что кофе и аритмия несовместимы», — пояснил телеведущий. Он добавил, что вопрос о влиянии кофе на проблемы с сердцем исследовали ученые и доказали, что напиток не ухудшит состояние при аритмии, а, наоборот, будет полезен.

Врач также назвал другие полезные свойства кофе. Так, напиток предотвращает рак печени и уменьшает количество инфарктов. При этом он практически не влияет на давление человека, который часто пьет кофе и привык к нему.

Ранее Мясников перечислил продукты, провоцирующие образование камней в почках. Риск возникновения этой проблемы повышают животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе. Камнеобразование увеличивают также зелень и шпинат, алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах, и газированная вода. При этом врач отметил, что снизить вероятность появления камней в почках способны кофе, чай и клюквенный морс.