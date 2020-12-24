Доктор Мясников назвал главные ошибки в лечении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки при лечении коронавируса в интервью телеканалу «Царьград».

По его словам, главной ошибкой в лечении является прием антибиотиков. Специалист заметил, что также важно принимать только те препараты, которые назначает врач после обследования. Доктор пояснил, что COVID-19 вызывает сразу несколько болезней — коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. Они лечатся разными препаратами, поэтому неправильные лекарства могут усугубить течение болезни.

Другой ошибкой многих россиян является употребление противовирусных и иммуномоделирующих препаратов, пояснил Мясников. Он отметил, что большинство из них «таблетки-пустышки».

Медик заключил, что сейчас вся надежда только на вакцинацию. Кроме того, существует рекомендация по приему витамина D, однако не из-за того, что он помогает защититься от коронавируса, а потому, что его недостаток приводит к более тяжелому течению болезни.

Ранее Мясников назвал главные ошибки, которые допустили в 2020 году в связи с распространением коронавируса. Первой ошибкой он назвал то, что в мире игнорировали все предупреждения о возможной мировой эпидемии. Следующей ошибкой стало то, что человечество «взяло вирусную инфекцию и возвело ее в ранг особо опасной».