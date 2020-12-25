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Мясников назвал вещество для облегчения лечения COVID-19

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Фото: страница «Доктор Мясников» на Facebook

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что испытания доказали эффективность интерферонов в облегчении лечения COVID-19 у пациентов. В Telegram-канале он назвал эти вещества способом помочь людям с тяжелым течением коронавируса.

По его словам, пару недель назад появились две работы, подтверждающие выводы российских врачей о том, что дефицит интерферонов может приводить к тяжелому течению вирусной инфекции.

Также подтверждается эффективность введения интерферонов в дыхательные пути, подчеркнул доктор. Мясников рассказал, что в его больнице также проводились испытания, и они подтвердили заключения медиков в исследованиях.

«Испытания демонстрировали положительный эффект интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм ковида, равно как и некоторых других пневмоний», — указал врач. Он заключил, что никакие лекарства не заменят мер личной профилактики, но врачи теперь могут с большей уверенностью назначать интерфероны больным.

Интерфероны — общее название группы белков с похожими свойствами. Они выделяются клетками организма, в том числе в ответ на вторжение вируса. Одна из целей — усилить или активировать клеточные белки, которые блокируют распространение вируса по организму.

Ранее Мясников рассказал, что люди из-за панических настроений порой принимают меры для лечения коронавируса, которые являются смертельно опасными. Так, он призвал не пытаться найти и купить кроверазжижающий препарат «Клексан» и не принимать антибиотики.

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