В российском регионе выявили повторные заражения коронавирусом

В Ростовской области зафиксировали повторные заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, передает издание DonDay.

По словам Ковалева, ведомство выявило переболевших россиян с симптомами COVID-19: температурой, сухим кашлем, утомляемостью, головной болью, ломотой в мышцах и суставах, болями в горле.

Глава управления Роспотребнадзора не уточнил число случаев повторного заражения. Он добавил, что по каждому факту «нужно разбираться».

15 декабря сообщалось, что пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, у депутатов не выработались антитела после того, как они переболели, и поэтому они заразились снова.

9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом, массового распространения данного явления нет. Она добавила, что каждое повторное заражение рассматривает специальная рабочая группа.