Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 декабря.

«То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и заразились», — сказал Володин, уточнив, что один из повторно заразившихся — 81-летний Артур Чилингаров.

Все остальные также являются представителями группы риска, подчеркнул спикер. По его словам, всего переболели или находятся в больницах из-за коронавирусной инфекции 157 парламентариев.

С начала эпидемии коронавирус был выявлен у депутатов Оксаны Пушкиной, Леонида Калашникова, Дмитрия Новикова, Дмитрия Ионина и Светланы Максимовой.

В России за последние сутки выявили 26 689 случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев — 5418 — зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3765 случаев) и Московская область (1392 случая). Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 707 945.