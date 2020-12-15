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В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса

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Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 26 689. Общее количество случаев заражения достигло 2 707 945, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 15 декабря.

26 689
случаев заражения коронавирусом
выявили в России за последние сутки

Больше всего случаев — 5418 — зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3765 случаев) и Московская область (1392 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 12 случаев соответственно).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 577 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране умерли 47 813 человек с COVID-19.

Число выписанных пациентов за сутки увеличилось на 24 813. Всего выздоровели 2 149 610 пациентов.

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