В Москве начнут определять тяжесть пневмонии по анализу крови

В Москве начнут определять тяжесть поражения легких при пневмонии по анализу крови. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина во вторник, 15 декабря.

Речь идет о так называемом «КТ-калькуляторе», который был разработан совместно с учеными МГУ имени Ломоносова, — нейронной сети для оценки степени тяжести заболевания. «Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов», — пояснил Собянин.

Градоначальник уточнил, что «КТ-калькулятор» встроен в московскую систему ЕМИАС. Доступ к нему открыт не только московским врачам, но и медикам из других регионов. В дальнейшем «КТ-калькулятор» будет постоянно совершенствоваться и обучаться, подчеркнул Собянин.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», бесплатную прививку можно сделать в 70 медучреждениях столицы. Первыми прививку получили врачи, учителя, сотрудники городских служб.