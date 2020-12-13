Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в столице. По словам градоначальника, это возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться, передает РИА Новости.

Однако, он подчеркнул, что такого в столице нет. «Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой», — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о графике работы метро в новогоднюю ночь. По его словам, в городе не будут ограничивать работу метро и МЦК.

10 декабря Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город и его система здравоохранения справляются, несмотря на напряжение. По его словам, показатель госпитализаций сохраняет стабильность в течение недели, но на «тяжелом» уровне.