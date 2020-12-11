Власти Москвы отчитались об улучшении качества воздуха

За последние десять лет властям Москвы удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Об этом в интервью BFM.RU сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он уточнил, что с 2011 года в Москве зафиксировано значительное улучшение качества воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, оксида азота и диоксида серы — в 3,1 раза. Это произошло за счет реализации крупнейшей в Европе программы развития транспортной инфраструктуры, объяснил чиновник.

«Привычная для 2000-х годов ситуация, когда весь город стоял в "чадящих пробках", окончательно ушла в прошлое. Как сказал мэр города Сергей Собянин: "Москва начала двигаться, дышать, стало больше места для пешеходов, велосипедистов и для комфортного проживания в нашем мегаполисе"», — отметил Кульбачевский. По его словам, важно завершить запланированное строительство всех объектов — хордовых магистралей, дублеров, развязок — в полном объеме.

Глава департамента добавил, что развитие дорожной сети позволяет оптимизировать движение грузового автотранспорта в Москве и снизить до минимума нахождение грузовиков в непосредственной близости от жилых территорий.

Также он прокомментировал развитие общественного транспорта в столице. «Разгрузка магистралей обеспечивает надежность соблюдения графика движения общественного транспорта, позволяет сократить сроки движения по маршруту. Среднее время в пути на общественном транспорте от МКАД до центра города сократилось в 2019 году по сравнению с 2010 годом с 67 минут до 56 минут», — отчитался Кульбачевский, отметив, что это повышает комфортность общественного транспорта и его востребованность жителями.

Он заключил, что для сохранения чистоты воздуха необходимо «строить дороги, тем самым обеспечивать хорошие условия движения, минимальные маршруты, регулярность работы общественного транспорта».