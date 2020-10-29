Названы города с самым грязным воздухом

Проект IQAir от компании AirVisual определил качество воздуха в городах по всему миру и назвал самые загрязненные из них. Москва оказалась в зоне «умеренных» загрязнений. За обновлением данных можно следить в режиме реального времени.

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В ТОП-5 рейтинга грязных городов, который обновился в 14:27, вошли Дели (Индия), Лахор (Пакистан), Улан-Батор (Монголия), Киев (Украина) и Мумбаи (Индия). После расположились Бишкек (Кыргызстан), Белград (Сербия), Милан (Италия) и другие города, включая Ухань (Китай) и Будапешт (Венгрия). Москва оказалась на 31-м месте в зоне «умеренных» загрязнений. В список также попал еще один российский город — Красноярск. Он занял 87-ую позицию. Внизу места распределили между городами с «хорошими» показателями. Лучшим из них стал Кобе (Япония), Прага (Чехия), Канберра (Австралия), а также Сидней (Австралия), Скопье (Республика Македония), Берлин (Германия), Берн (Швейцария) и Нью-Йорк (США).

17 февраля 2020 года этот же рейтинг возглавил Красноярск. Он оказался первым среди крупнейших городов мира по уровню загрязнения воздуха. Тогда его показатель соответствовал сектору «очень нездоровый воздух». Также на тот момент в пятерку вошли Мумбаи (Индия), Дакка (Бангладеш), Улан-Батор (Монголия) и Калькутта (Индия).

Эксперты оценивают качество воздуха (AQI) по шкале. В зависимости от уровня загрязнения атмосферы города распределяют по зонам, из которых зеленый сектор соответствует «хорошему» показателю, желтый — «умеренному» и так до последнего фиолетового, который обозначает «повышенную опасность».

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