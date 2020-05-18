Воздух в российских городах очистился

После того как апрель и часть майских дней были объявлены нерабочими, атмосфера в российских городах, входящих в проект «Чистый воздух», очистилась. Об этом свидетельствуют данные подробного анализа, проведенного Росприроднадзором, сообщается на сайте ведомства.

В исследовании участвовали 12 городов, улучшились результаты в восьми из них. Например, в Нижнем Тагиле концентрация диоксида азота упала на 38 процентов, а оксида углерода — на 9 процентов. Также сократилась концентрация диоксида серы.

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Превышение допустимых норм сохранилось по диоксиду азота, оксиду азота, оксиду кадмия, бензапирену, гидрофториду и сероводороду.

По мнению специалистов, такая динамика связана со снижением количества автотранспорта, а плохой ситуация остается из-за работающих заводов. Схожие процессы наблюдаются и в других городах на Урале, в том числе в Магнитогорске и Челябинске, хотя в последнем зафиксировано неожиданное повышение концентрации диоксида серы — сразу на 60 процентов.

Провести специальную проверку в условиях введения режима самоизоляции Росприроднадзору поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Поводом для этого стали споры об ответственности за загрязнения. Промышленные предприятия в грязных городах перекладывают ответственность на транспорт, но нынешний анализ позволит точнее установить источники выбросов.

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