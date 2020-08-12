Российский город возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым грязным воздухом

Красноярск попал на первое место рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQAir, отслеживающего качество воздуха в реальном времени.

По состоянию на 9:55 по московскому времени столица Сибири занимает первое место списка. Индекс качества воздуха (AQI) в российском городе равен 158. На втором месте — Джакарта (Индонезия) с показателем 141. Тройку замыкает Лондон (132). В топ-10 также попали китайские Пекин и Шэньян, Дубай (ОАЭ), Дакка (Бангладеш), Дели (Индия), Тегеран (Иран) и Ташкент (Узбекистан).

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Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте красноярского управления Роспотребнадзора утром 12 августа, в городе наблюдается задымление атмосферного воздуха в результате лесных пожаров.

«Зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по содержанию взвешенных частиц РМ10 по среднесуточным концентрациям до 2,0 ПДКсс (предельно допустимая среднесуточная концентрация — прим. «Ленты.ру»), взвешенных частиц РМ2,5 — до 3,1 ПДКсс. По другим показателям превышения не регистрировались», — уточняется в сообщении.

Согласно ранее опубликованному отчету IQAir за 2019 год, в России локациями с худшим воздухом признаны Красноярск, поселок Зырянка (Якутия) и Владивосток.

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