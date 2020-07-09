Назван самый безопасный город России для путешествий

В Санкт-Петербурге разработали стандарты безопасности, отвечающие требованиям Всемирного совета по туризму и путешествиям, после чего город стал одним из самых безопасных в России. Об этом в четверг, 9 июля, объявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передает ИА REGNUM.
«Мы выстроили одну из самых сложных систем на данный момент, по крайней мере, в России. У нас есть свой петербургский стандарт безопасности, чек-листы, утвержденные формы, (...) системы QR-кодов, которые выдаются туристским организациям при возобновлении своей работы, и своя система мониторинга», — рассказал Корнеев.
Он отметил, что проработанная система является самой безопасной и прозрачной в стране — это подтверждается значком Safe Travels St. Petersburg.
«То есть Санкт-Петербург сегодня — самый гостеприимный и безопасный для туристов город с точки зрения открытости информации», — подчеркнул Корнеев.
Он добавил, что власти города совместно с Роспотребнадзором разработали три собственных стандарта безопасности: для турфирм, операторов и агентов, гостиниц и прочих объектов размещения, а также для курортов и санаториев.
Как отметил чиновник, пока трудно понять, как будет разворачиваться ситуация с коронавирусом, но в Санкт-Петербурге готовы и к «продолжению вирусных историй», поскольку у города есть сценарий дальнейшего развития системы безопасности.
По состоянию на 9 июля в Санкт-Петербурге зафиксирован 26 681 случай заражения коронавирусом. Регион занимает третье место по количеству инфицированных после Москвы и Московской области.