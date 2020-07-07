Россияне массово ринулись в отпуска по двум направлениям

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер массово ринулись на отдых по двум направлениям внутри страны. Об этом рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

По его словам, на данный момент 90 процентов спроса на внутреннем рынке приходится на Крым и курорты Краснодарского края. При этом, отметил эксперт, годом ранее распределение предпочтений путешественников не было таким «радикальным».

Так, в 2019-м Крым и Кубань обеспечивали 50 процентов продаж, Москва и Санкт-Петербург — десять процентов, курорты Кавказских Минеральных Вод — около пяти процентов, а остальные внутренние направления собирали по два-три процента.

Материалы по теме «Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?

Собеседник портала считает, что в текущем сезоне альтернативными югу России направлениями могут стать Калининград, Карелия, а также Подмосковье.

Ранее Ромашкин рассказал, что окончательная нехватка мест на курортах Краснодарского края ввиду высокого спроса может наступить в конце июля. По его словам, фактически у туристов для отдыха остается только два месяца — июль и август.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!