Пикаперы составили рейтинг российских городов с самым легкодоступным сексом

Пикаперы составили рейтинг российских городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к интиму без обязательств. Подчеркивается, что речь идет о женщинах, не зарабатывающих на секс-услугах. Соответствующим списком поделился «МК».

Самые опытные соблазнители распространили рейтинги по форумам для пользователей-новичков. Свои хит-парады молодые люди составляли с мая по июль текущего года. Отмечается, что единственным инструментом пикапа для составления списка было «забалтывание» девушек.

На первом месте оказался город Иваново, на втором — Коктебель, а на третьем — Пенза. Во вторую тройку вошли южные курорты: Севастополь, Ялта и Сочи. А вот Санкт-Петербург и Москва оказались на седьмой и девятой строчке соответственно. Всего в список вошли 20 городов.

Один из профессиональных соблазнителей заявил, что подобные рейтинги учат мужчин ухаживать за женщинами. По его словам, это повысит популярность российских городов, которыми благодаря этому списку может заинтересоваться большее число туристов.

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