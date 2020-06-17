Занявшихся сексом посреди площади в Москве россиян отправили под арест

Басманный суд Москвы отправил под арест пару россиян, занявшихся сексом на Хохловской площади в центре столицы, которую называют Ямой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, парню назначили 10 суток, девушке — 3.

16 июня РЕН ТВ сообщило о задержании молодых людей. В отношении 23-летнего парня и 19-летней девушки составили административные протоколы о мелком хулиганстве. По данным телеканала, в момент совершения полового акта они были пьяны.

Очевидцы сняли произошедшее на видео, его опубликовали 14 июня. На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются. Вокруг них собрались люди, которые снимают процесс на телефоны, а также выкрикивают шутки.

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